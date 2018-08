Rostock

Super-Sommer stimmt Tourismusbranche froh

20.08.2018, 11:34 Uhr | dpa

Die Tourismusbranche in Mecklenburg-Vorpommern ist in diesem Jahr nur schwer in Fahrt gekommen, steuert dank des Super-Sommers aber auf einen neuen Übernachtungsrekord zu. Wie Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) am Montag in Schwerin unter Berufung auf Daten des Statistischen Amtes mitteilte, verzeichneten die größeren gewerblichen Tourismusbetriebe des Landes im ersten Halbjahr rund 11,8 Millionen Übernachtungen. Das waren 0,3 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Das Wachstum habe jedoch deutlich unter dem bundesweiten Übernachtungsplus von vier Prozent gelegen. Eine brancheninterne Umfrage habe aber gezeigt, dass die Buchungszahlen in den Sommermonaten auch im Nordosten ein größeres Wachstum erwarten lassen. Im Zeitraum von Ende Juni bis Mitte August habe die Auslastung mehrheitlich 90 Prozent und mehr erreicht. Besonders gefragt waren dabei Unterkünfte an der Ostseeküste, auf den Inseln und Halbinseln.