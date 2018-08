Söhrewald

Mangel an weiblichen Luchsen gefährdet Bestand in Hessen

20.08.2018, 12:37 Uhr | dpa

Ein Mangel an weiblichen Luchsen bedroht den Bestand der Raubkatzen in Nordhessen. "Es gibt eine regelmäßige Zuwanderung von Luchsmännchen aus dem Harz, aber Weibchen schaffen die große Distanz nicht", sagte Markus Port vom Johann-Friedrich-Blumenbach Institut für Zoologie und Anthropologie in Göttingen am Montag. In Nordhessen gibt es laut Untersuchung der Forscher nur noch zwei Luchse, beide sind männlich. Vor vier Jahren lebten dort sechs Raubkatzen. Doch zwei Tiere starben an der Krankheit Fuchsräude, zwei verschwanden und sind vermutlich auch tot.

Im Harz gibt es eine feste Population. Von dort wandern laut Port auch Tiere nach Nordhessen. Doch je nach Geschlecht legten die Raubkatzen unterschiedliche Entfernungen zurück. "Das sorgt dafür, dass sich Geschwister nicht untereinander verpaaren", erklärte der Verhaltensökologe. Wie lange die hessischen Luchse noch auf eine Partnerin warten können, ist unklar: "Wir wissen nicht, wie alt sie sind." Wenn kein Weibchen den Weg nach Nordhessen finde, könne es auch sein, das die Luchse weiterzögen. Die Forscher hätten allerdings noch Hoffnung, dass sich an der Grenze zu Thüringen weibliche Luchse aufhalten.

Die beiden hessischen Raubkatzen leben östlich von Kassel und im Gebiet der Kreise Hersfeld-Rotenburg und Werra-Meißner. Sie sind laut der Wolfsbeauftragten Susanne Jokisch der einzige feste Bestand in Hessen. Zuvor hatte die "Hessische/Niedersächsische Allgemeine" (HNA) darüber berichtet.