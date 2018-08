Bremervörde

Mann tötet Wespen mit Gasbrenner: Verfahren eingeleitet

20.08.2018, 13:00 Uhr | dpa

Wespen fliegen in Frankfurt am Main (Hessen) auf ihr Nest zu. Foto: Frank Rumpenhorst/Archiv (Quelle: dpa)

Angesichts der Wespenschwemme in diesem Jahr hat ein Mann aus Bremervörde zu brutalen Mitteln gegriffen: Mit einem Gasbrenner tötete der 82-Jährige zahlreiche Tiere vor seinem Haus, wie die Polizei am Montag in Rotenburg mitteilte. Ein Zeuge hatte die Wespenvernichtung am Wochenende den Beamten gemeldet, tatsächlich entdeckten sie bei dem Senior den Gasbrenner und verschmorte Insekten. Die Polizisten verboten das weitere Töten der Tiere und leiteten ein Ordnungswidrigkeitsverfahren nach dem Naturschutzgesetz ein.

Aufgrund des heißen, trockenen Sommers haben sich die Wespen in den vergangenen Wochen stärker vermehrt als in den Vorjahren. Wespennester dürfen in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde entfernt werden, wenn ein juristisch vernünftiger Grund dafür vorliegt. Nach Expertenangaben sind sich Menschen und Wespen normalerweise nicht im Weg. Wenn die Insekten zum Beispiel durch Obstkuchen mit Sahne angelockt werden, sollte man sich ruhig verhalten und auf keinen Fall hektische Bewegungen machen.