Leipzig

RB Leipzig: Europa-League-Playoff-Partie in Saporischschja

20.08.2018, 14:16 Uhr | dpa

RB Leipzig trägt sein Hinspiel in den Playoffs der Europa League gegen FK Sorja Luhansk in Saporischschja aus. Das gab RB am Montag bekannt. Wegen der militärischen Krise im Grenzgebiet zwischen der Ukraine und Russland, zu dem auch Luhansk gehört, spielt der frühere sowjetische Meister im rund 400 Kilometer entfernten Saporischschja. Anstoß im 11 000 Zuschauer fassenden Slavutych-Stadion ist 20.30 Uhr MESZ. Vor einem Jahr hatte Luhansk seine Gruppenspiele der Europa League - unter anderen auch gegen Hertha BSC - im Westen des Landes in Lwiw ausgetragen.