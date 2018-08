Buxtehude

Buxtehuder SV startet gegen Randers HK in die Saison

20.08.2018, 14:21 Uhr | dpa

Handball-Bundesligist Buxtehuder SV wird mit der Partie gegen Randers HK am Donnerstag in der Halle Nord (19.00 Uhr) offiziell die neue Saison eröffnen. Der dänische Meister des Jahres 2012 war in der vergangenen Spielzeit Vierter geworden, dennoch betonte Trainer Dirk Leun: "Sie gehören zwar nicht zu den Topteams in Dänemark, aber die Leistungsunterschiede zwischen den ersten acht Mannschaften sind nicht sehr groß." Zudem ergänzte der Coach: "Die Saisoneröffnung ist einer der Höhepunkte in unserer Vorbereitung. Alle aus der Mannschaft freuen sich, sich ihren Fans zu präsentieren. Und Randers wird uns alles abverlangen." Ihr erstes Spiel in der Bundesliga-Saison bestreiten die BSV-Frauen am 8. September gegen die HSG Bensheim-Auerbach.