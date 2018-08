Haldensleben

Mann gefangen gehalten und misshandelt: Festnahmen

20.08.2018, 14:28 Uhr | dpa

Vier Männer sollen einen 20-Jährigen aus Haldensleben bei Magdeburg stundenlang gefangen gehalten und misshandelt haben. Die Verdächtigen sollen ihr Opfer am Freitag zunächst gefesselt in seiner eigenen Wohnung drangsaliert haben, wie die Polizei erst am Montag mitteilte. Anschließend sei der Mann zu einem See gebracht und dort unter anderem mit einem vorgehaltenen Messer mit dem Tode bedroht worden.

Als die Männer das Opfer in seine Wohnung zurückbrachten, konnte der 20-Jährige sich den Angaben zufolge befreien und die Polizei alarmieren. Seine Verletzungen mussten im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei vermutet, dass er wegen seiner Schulden bei illegalen Drogengeschäften misshandelt wurde.

Zwei 18 und 20 Jahre alte Hauptverdächtige wurden am Samstag in einem Auto gestoppt und festgenommen. Gegen sie wurde Haftbefehl erlassen und sie sitzen in Untersuchungshaft. Auch ein 29 Jahre alter mutmaßlicher Mittäter wurde vorläufig festgenommen. Er kam nach ersten Befragungen jedoch wieder frei. Die Polizei ermittelt weiter.