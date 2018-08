Offenbach am Main

Es bleibt heiß und trocken in Hessen: Regen erst am Freitag

20.08.2018, 14:30 Uhr | dpa

Eine junge Frau springt von einer Buhne in einen See. Foto: Jan Woitas/Archiv (Quelle: dpa)

Das Badehosenwetter bleibt: Auch in dieser Woche wird es in Hessen heiß und trocken. Erst in der Nacht zum Freitag bringt Regen mit vereinzelten Schauern etwas Abkühlung, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Montag mitteilte.

Am Dienstag werde es zunächst oft stark, manchmal auch wechselnd bewölkt. Am Nachmittag soll es auflockern. Der Regen bleibt laut DWD trotz Bewölkung meist aus. Die Höchsttemperatur liege zwischen 26 Grad in Nordhessen und 30 Grad im Rhein-Main-Gebiet.

Am Mittwoch soll es meist heiter werden, im Nordwesten anfangs auch wolkig. Es regne nicht, und im Rhein-Main-Gebiet werde es bis zu 33 Grad, im Bergland 27 Grad warm.

Am Donnerstag biete sich ein ähnliches Bild. Es sei kaum bewölkt, die Höchsttemperatur liege bei 31 Grad, der Wind wehe nur schwach. Erst in der Nacht zu Freitag ziehe dann aus dem Nordwesten eine dichtere Bewölkung auf und es regne. Teilweise gewittere es auch.