Gotha

Erneut mehr Brandtote in Thüringen: Maier kündigt Analyse an

20.08.2018, 14:32 Uhr | dpa

Im vergangenen Jahr sind in Thüringen so viele Menschen bei Bränden ums Leben gekommen wie seit fünf Jahren nicht. 18 Menschen starben - drei mehr als ein Jahr zuvor, wie aus dem aktuellen Brand- und Katastrophenschutzbericht für das Jahr 2017 hervorgeht, den Thüringens Innenminister Georg Maier am Montag in Gotha vorstellte. Auch die Zahl der Brand-Verletzten stieg um rund 100 auf 317, was ebenfalls einem Höchststand in den vergangenen fünf Jahren entspricht. Fast 4000 Menschen wurden aus einer akuten Gefahr gerettet. Den Thüringer Feuerwehrleuten gebühre höchster Respekt für ihre Arbeit, sagte Maier.

Die Zahl der Todesopfer bei Bränden in Thüringen nahm im vergangenen Jahr zum dritten Mal in Folge zu. In den Jahren 2014 und 2016 waren sechs beziehungsweise sieben Menschen Flammen oder giftigen Rauchgasen zum Opfer gefallen. Maier nannte diese Entwicklung alarmierend: "Ich kann nicht hinnehmen, dass diese Zahl weiter ansteigt", sagte er am Rande der Präsentation des Berichts.

Der Minister kündigte an, die Fälle, bei denen Menschen bei Bränden ums Leben gekommen sind, genau analysieren zu lassen - beispielsweise nach Alter, Umfeld und Nationalität der Opfer -, um dann gegebenenfalls die Prävention zu verbessern.

Einen Effekt erhofft sich Maier durch die Umsetzung der Rauchmelderpflicht in Thüringen bis Ende des Jahres. Der Thüringer Landtag hatte diese im jahr 2014 für bestehende Wohnungen in die Bauordnung geschrieben. Für Neubauten waren die kleinen Warner bereits zuvor Pflicht. Im Vergleich zu anderen Bundesländern, darunter Baden-Württemberg oder Bayern, gilt in Thüringen aber eine lange Übergangszeit für die Nachrüstung. Vom nächsten Jahr an sind die Melder dann definitiv Pflicht.

Angesichts einer wachsenden Zahl von Feuerwehr-Einsätzen forderte die kommunalpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Claudia Scheerschmidt, weitere Schritte, um mehr junge Männer und Frauen für die Freiwilligen Feuerwehren oder die Berufsfeuerwehr zu gewinnen.

Bei den Jugendfeuerwehren stieg dem Bericht zufolge die Zahl der Mitglieder im vergangenen Jahr um 567 auf 12 269. Dies sei erfreulich, meinte Maier. "Aber wenn wir uns die nackten zahlen ansehen, reicht das nicht, die Lücke zu schließen. Deshalb ist es wichtig, junge Menschen zu ermuntern, sich dem Dienst bei der Feuerwehr anzuschließen."

Die Zahl der Einsätze nahm 2017 im Vergleich zum Vorjahr erheblich zu - um 12,6 Prozent auf 30 829. Erstmals wurde dafür die neue Software "Feuerwehrstatistik" genutzt, die laut Innenministerium in Thüringen entwickelt wurde.