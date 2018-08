Rehburg-Loccum

Sumpfschildkröten am Steinhuder Meer ausgewildert

20.08.2018, 15:48 Uhr | dpa

Bei einem Wiederansiedlungsprojekt des Naturschutzbundes (Nabu) haben Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) und Nabu-Chef Holger Buschmann 18 europäische Sumpfschildkröten in die Freiheit entlassen. Insgesamt wurden damit seit 2014 bereits 260 Tiere am Steinhuder Meer ausgewildert. Zum Projekt des Nabu gehören auch die Anlegung neuer Gewässer und die Pflege von Eiablagestätten. "Davon profitieren auch andere Tiere wie Amphibien oder Libellen", sagte Nabu-Projektleiter Kai-Olaf Krüger am Montag. Kontrollen hätten gezeigt, dass sich die bereits ausgewilderten Tiere gut entwickelten. Die Sumpfschildkröte war in Niedersachsen lange Zeit ausgestorben, da ihr Lebensraum weitgehend zerstört wurde.