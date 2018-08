Kassel

Unbekannter zündelt an Papiertonnen und Trampolin in Kassel

20.08.2018, 15:50 Uhr | dpa

Ein unbekannter Brandstifter ist in der Nacht auf Sonntag durch Kassel gezogen und hat vermutlich fünf Feuer gelegt. Gegen halb fünf seien Polizei und Feuerwehr zunächst zu einem Mülltonnenbrand bei einem Mehrfamilienhaus gerufen worden, teilte die Polizei am Montag mit. Nach und nach meldeten sich auch andere Einwohner wegen Feuer in der Nähe. In derselben Straße wurden Zementsäcke angekokelt, auf einem Grundstück gegenüber zündete der Täter ein Trampolin an, zwei weitere Papiertonnen brannten in einer angrenzenden Straße. Ein Zaun wurde von den Flammen ebenfalls beschädigt. Die Polizei sucht nun nach einem hageren Mann mit krausem Haar, der sich zur Tatzeit in der Nähe der Brände aufgehalten haben soll.