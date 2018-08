Tessenow

LKW-Unfall auf A 24: Richtung Hamburg bis Dienstag einspurig

20.08.2018, 17:32 Uhr | dpa

Ein Lkw-Unfall auf der Autobahn 24 hat am Montag in Höhe Tessenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) für Verkehrseinschränkungen in Richtung Hamburg gesorgt. Bei dem Unfall wurde ein Mensch leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Weil ausgelaufene Betriebsstoffe von einer Spezialfirma beseitigt werden müssen, ist dort voraussichtlich noch bis Dienstagnachmittag (14.00 Uhr) nur eine Spur frei.

Der 24 Jahre alte Lkw-Fahrer war aus zunächst ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, mit der Schutzplanke sowie einer Notrufsäule kollidiert und auf der rechten Fahrzeugseite im Straßengraben liegengeblieben. Der Sachschaden beträgt laut Polizei schätzungsweise 36 500 Euro.