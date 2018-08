Heidelberg

43-Jähriger bedroht Passanten mit Schere: Untersuchungshaft

20.08.2018, 18:17 Uhr | dpa

Ein 43 Jahre alter Mann soll in Heidelberg mehrere Menschen mit einer Schere bedroht und Geld gefordert haben. Der Obdachlose sitze nun in Untersuchungshaft, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag mit. Der Mann soll demnach am Donnerstag vor dem Hauptbahnhof zwei Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn sowie Passanten bedroht haben. Die Schere habe der stark betrunkene 43-Jährige aber erst auf den Boden gelegt, als die Bahn-Mitarbeiter mit dem Einsatz von Pfefferspray gedroht hätten. Verletzte habe es nicht gegeben. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der versuchten schweren räuberischen Erpressung.