Berlin

Para-EM: Kappel verliert Duell um Gold und Weltrekord

20.08.2018, 18:26 Uhr | dpa

Kugelstoßer Niko Kappel hat bei den Leichtathletik-Europameisterschaften der Behinderten das Duell um Gold gegen seinen polnischen Konkurrenten Bartosz Tyskowski verloren. Der kleinwüchsige Paralympics-Sieger von Rio de Janeiro holte am Montag in Berlin mit lediglich 12,60 Meter die Silbermedaille. Tyszkowski verbesserte den von Kappel gehaltenen Weltrekord um zwei Zentimeter auf 14,04 Meter. Der Leverkusener Johannes Bessell hatte zuvor in 4:23,98 Minuten als Dritter über 1500 Meter die erste Medaille für das deutsche Team bei der Para-EM geholt.