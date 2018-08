Berlin

Bild: Aserbaidschan lässt Albert Weiler nicht einreisen

20.08.2018, 18:32 Uhr | dpa

Der Bundestagsabgeordnete Albert Weiler (CDU) im Plenarsaal des Bundestages in Berlin. Foto: Rainer Jensen/Archiv (Quelle: dpa)

Vor der Reise von Bundeskanzlerin Angela Merkel in den Südkaukasus ist es nach einem Bericht der "Bild"-Zeitung zu einem diplomatischen Eklat gekommen. Die aserbaidschanische Regierung lasse den Thüringer Bundestagsabgeordneten Albert Weiler (CDU), der Merkel ab Donnerstag nach Georgien, Armenien und Aserbaidschan begleiten sollte, nicht einreisen, schreibt die Zeitung (Montag).

Weiler sei Vize-Chef der deutsch-südkaukasischen Parlamentariergruppe und habe 2014 und 2016 die nach Unabhängigkeit strebende Region Berg-Karabach besucht. Berg-Karabach gehört völkerrechtlich zu Aserbaidschan, wird aber von proarmenischen Kräften kontrolliert. Eriwan und Baku liegen seit den 1990er Jahren im Streit um die Region. Proarmenische Truppen halten zudem angrenzende aserbaidschanische Gebiete besetzt.

Schlichtungsgespräche des Auswärtigen Amtes mit dem aserbaidschanischen Botschafter waren am Montag nach Informationen der Zeitung gescheitert. Weiler sei eine "unerwünschte Person", hieß es laut Zeitung. Dies sei eine Entscheidung aus höchsten aserbaidschanischen Regierungskreisen. Weiler will jetzt dem Bericht zufolge auf die Einreise nach Aserbaidschan verzichten. "Ich habe große Sorge um den Frieden in der Region und hätte gern vermittelt", sagte Weiler der Zeitung.