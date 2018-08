Hollern-Twielenfleth

Auto versinkt in Elbe: Hohe Feuerwehrrechnung für den Fahrer

20.08.2018, 21:34 Uhr | dpa

Nach einer misslungenen Geländewagenspritztour am Elbstrand bekommt ein 53-Jähriger eine hohe Rechnung von der Feuerwehr. Diese musste mit 40 Einsatzkräften anrücken, weil das Fahrzeug in der Elbe versunken war, wie die Polizeiinspektion Stade am Montag mitteilte. Der Fahrer hatte sich trotz der Absperrungen einen Weg an den Bassenflether Strand im Alten Land gebahnt. Er fuhr dann bei Niedrigwasser am Strand und an der Wasserkante herum, bis sein Fahrzeug im Elbwasser stecken blieb und er nicht mehr zurückfahren konnte. Der Mann konnte sich retten, sein Geländewagen versank bis zur Dachkante.

Der Gesamtschaden am Auto wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Hinzu komme eine Rechnung der Feuerwehr in Höhe von mehreren Tausend Euro. Außerdem muss der Mann ein Bußgeld für das unerlaubte Befahren des Strandes am Montagabend zahlen.