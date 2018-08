Braunschweig

Gegen Hertha: Starke Leistung reicht Braunschweig nicht

20.08.2018, 21:48 Uhr | dpa

Nächste Enttäuschung für Eintracht Braunschweig: Nach dem ernüchternden Start in die neue Drittliga-Saison verlor der Zweitliga-Absteiger am Montagabend auch im DFB-Pokal mit 1:2 (0:1) gegen den Bundesliga-Club Hertha BSC. "Ich bin enttäuscht über das Ergebnis, aber sehr stolz auf meine Jungs", sagte Trainer Henrik Pedersen nach dem Spiel.

So überzeugend die Braunschweiger Leistung auch war: Am Ende verließen die Spieler den Platz genauso frustriert wie nach ihren ersten vier sieglosen Drittliga-Spielen. In der 81. Minute feierte die Eintracht noch den verdienten Ausgleichstreffer durch Mergim Fejzullahu. Doch nicht einmal zwei Minuten später schlug die Hertha durch Vedad Ibisevic eiskalt zurück (83.).

Den Gang in die Verlängerung hätte der Drittligist vor 17 710 Zuschauern mindestens verdient gehabt. Denn lange Zeit zeigte der Favorit aus der Fußball-Bundesliga nicht viel mehr als den sehenswerten Führungstreffer von Nationalspieler Marvin Plattenhardt, der in der 25. Minute per Volleyschuss aus 25 Metern traf.

"Das darf nicht sein, dass wir so kurz nach dem Ausgleich das 1:2 kriegen", sagte Braunschweigs Niko Kijewski. "Ich weiß nicht, was da los ist. Das müssen wir in Ruhe analysieren." Erst vor gut einer Woche hatte seine Mannschaft beim SV Wehen Wiesbaden in den letzten Schlussminuten des Spiels noch eine 3:1-Führung verspielt.

Die Braunschweiger Hoffnung ist jetzt, dass die völlig neu formierte Mannschaft aus diesen Rückschlägen lernt und im Laufe der Zeit weiter zusammenwächst. Dass der große Aufwand, den sie betreibt, sich bald auch in Ergebnissen ausdrückt. "Ich sehe einen weiteren Schritt. Wir haben in diesen 90 Minuten viel gelernt", sagte Petersen. "Wir hatten heute eine gute Balance zwischen Mut und Disziplin." Vor allem in der zweiten Halbzeit war die Eintracht das dominierende Team.

Am Sonntag (14.00 Uhr) spielt seine Mannschaft erneut zu Hause gegen Fortuna Köln. Dann soll endlich der erste Sieg in dieser Drittliga-Saison her. Auch der Berliner Trainer Pal Dardai lobte die Eintracht: "Man hat heute gespürt: Der Gegner ist schon wochenlang dabei, wir hatten dagegen bislang noch keinen Druck. Training ist so, Wettkampf so. Wir sind sehr zufrieden. Denn das war ein schwieriges Spiel gegen einen gut organisierten Gegner."