Schwenningen

Radfahrerin stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

20.08.2018, 23:02 Uhr | dpa

Eine 80 Jahre alte Radfahrerin ist bei Schwenningen an der Donau (Kreis Dillingen) tödlich verunglückt. Die Frau hatte beim Überqueren einer Kreisstraße am Montagnachmittag ein Auto übersehen, wie die Polizei mitteilte. Die 23-jährige Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste die Seniorin. Die Radfahrerin stürzte und wurde so schwer verletzt, dass sie starb.