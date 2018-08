Papenburg

Erstes Aida-LNG-Kreuzfahrtschiff kurz vor der Auslieferung

21.08.2018, 00:35 Uhr | dpa

Das erste mit Flüssiggas betriebene Kreuzfahrtschaft von Aida Cruises steht kurz vor der Auslieferung. Die "AIDAnova" soll heute das Baudock bei der Papenburger Meyer Werft verlassen. Für Mitte November ist geplant, dass das 337 Meter lange und 42 Meter breite Schiff mit mehr als 2600 Passagierkabinen an die Aida-Reederei übergeben wird. Die Jungfernfahrt startet am 2. Dezember in Hamburg. Flüssiggas gilt als umweltfreundlicherer Antrieb als Diesel oder Schweröl. Aida sieht sich mit diesem Antrieb in einer Vorreiterrolle. Auch die Meyer Werft hat mit dem Bau des neuartigen Schiffes Neuland betreten. Auch, um sich von der Konkurrenz abzuheben.