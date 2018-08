Wiesbaden

Minister Grüttner spricht über Kita-Gebühren

21.08.2018, 01:12 Uhr | dpa

Zum Auftakt der Plenarwoche wird am heutigen Dienstag im hessischen Landtag eine Regierungserklärung von Sozialminister Stefan Grüttner erwartet. Der CDU-Politiker will über die Beitragserleichterungen für Eltern von Kita-Kindern sprechen. Seit August ist die Betreuung für sechs Stunden am Tag gebührenfrei. Bislang kostete nur das dritte Kindergartenjahr keine Beiträge. Für die Reform stehen im Doppelhaushalt 2018/2019 insgesamt 440 Millionen Euro bereit. Dazu kommen knapp 50 Millionen Euro für die Qualitätsverbesserung in den Kitas.

Außerdem geht es am Dienstag im Landtag um die Frage, was mit dem Erlös aus dem Verkauf des Alten Frankfurter Polizeipräsidiums geschehen soll. Dazu liegt ein Gesetzentwurf vor. Das Land Hessen will einen großen Teil des Geldes - rund 100 Millionen Euro - für einen Neubau der Frankfurter Universitätsbibliothek ausgeben.

Für weitere 60 Millionen Euro will das Land Grundstücke im Rhein-Main-Gebiet kaufen, auf denen bis zu 850 teils geförderte Wohnungen gebaut werden sollen. Mit 35 Millionen Euro sollen Kommunen rund um Frankfurt zudem dazu gebracht werden, neue Baugebiete auszuweisen.