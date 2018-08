Görlitz

IG Metall bedankt sich bei Görlitzern für Rückenwind

21.08.2018, 01:20 Uhr | dpa

Der erste Bevollmächtigte der IG Metall Ostsachsen, Jan Otto, spricht in Görlitz. Foto: Jens Trenkler/Archiv (Quelle: dpa)

Die IG Metall hat mehr als zwei Jahre mit den Menschen für den Erhalt der Werke von Siemens und Bombardier in Görlitz gekämpft. Unter dem Motto "Görlitz bleibt - Unser gemeinsamer Erfolg" will die Gewerkschaft am heutigen Dienstag beim Stadtfest nun Danke sagen. "Der Erhalt der Werke wurde durch diese übergreifende Solidarität erreicht. Wir haben gezeigt, dass der Osten kämpfen kann", sagte Jan Otto, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Ostsachsen, im Vorfeld der Veranstaltung.

Das Fest wird um 12.00 Uhr auf dem Marienplatz von Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und IG Metall-Vorstandsmitglied Wolfgang Lemb eröffnet. Danach will unter anderen der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann Bombardier und Siemens besuchen.

Um 18.00 Uhr widmet sich ein Podiumsgespräch dem Thema "Den Strukturwandel in der Lausitz aktiv gestalten - Industriearbeitsplätze erhalten". Zu den Gesprächspartnern gehören Olivier Höbel, Bezirksleiter der IG Metall Berlin-Brandenburg-Sachsen, der sächsische Wirtschaftsminister Martin Dulig und DGB-Chef Hoffmann.