Berlin

Schmuggel in Berliner JVA Tegel: Prozess

21.08.2018, 01:29 Uhr | dpa

Wegen Schmuggels in die Berliner Justizvollzugsanstalt Tegel kommen heute vier Männer vor das Landgericht. Mitangeklagt ist ein damaliger Angestellter einer externen Stiftung in einem Ausbildungsbetrieb des Gefängnisses. Der inzwischen 64-Jährige soll laut Ermittlungen in den Jahren 2010/2011 in 24 Fällen Handys, Arznei, Lebensmittel und auch Drogen für Insassen eingeschmuggelt haben. Im Gegenzug soll er pro Transport mindestens 50 Euro erhalten haben. Als mutmaßlicher Drahtzieher gilt ein 34-jähriger Angeklagter, der eine Strafe wegen Raubes verbüßte. Die Anklage lautet unter anderem auf Bestechung und Bestechlichkeit im besonders schweren Fall.