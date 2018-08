Niederstetten

Von der Leyen besucht Nato-Kommando und Landesgestüt

21.08.2018, 02:15 Uhr | dpa

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) besucht am heutigen Dienstag das Multinationale Kommando Operative Führung in Ulm. Die Stippvisite ist Teil der Sommerreise der Ministerin, wie die Bundeswehr mitteilte. Dem in der Ulmer Wilhelmsburgkaserne stationierten Kommando gehören Stabsoffiziere aus 17 Ländern sowie mehrere Hundert Soldaten an.

Im Mai absolvierte der Stützpunkt mehrere Prüfungen für den sogenannten Nato-TÜV und ist seit Juli in einer einjährigen Phase der ständigen Bereitschaft. In dieser Zeit kann das Kommando jederzeit kurzfristig mit der Führung von Nato-Militäreinsätzen in Krisenregionen beauftragt werden. Parallel dazu entsteht am Standort Ulm das neue Nato-Kommandozentrum für schnelle Truppen- und Materialtransporte der Nato.

Zudem stattet die Ministerin dem Haupt- und Landesgestüt Marbach einen Besuch ab. Es handelt sich um das älteste und nach eigenen Angaben größte Gestüt in Deutschland in staatlicher Hand. Im Gomadinger Ortsteil Marbach (Kreis Reutlingen) sind rund 550 Pferde untergebracht. Von der Leyen ist selbst Reiterin. Nach Angaben einer Sprecherin des Gestütes hat die Ministerin in den vergangenen Jahren schon mehrfach den Wunsch geäußert, das Gestüt zu besuchen - aus zeitlichen Gründen kam der Besuch aber bislang nicht zustande.