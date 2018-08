München

Zahl der offenen Asylverfahren rückläufig

21.08.2018, 02:44 Uhr | dpa

Seit 2018 geht die Zahl der offenen Asylverfahren zurück. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) informiert dazu heute in München über die aktuelle Situation an den bayerischen Verwaltungsgerichten. Grund für die rückläufigen Zahlen sei unter anderem mehr Personal an den Verwaltungsgerichten.

Auch die Zahl der Asylbewerber, die neu nach Bayern kommen, ist dem Innenminister zufolge mittlerweile auf einem deutlich niedrigeren Niveau. Im ersten Halbjahr 2018 wurden rund 11 300 neue Asylanträge in Bayern gestellt. Im gesamten Jahr 2016 waren es noch rund 82 000.