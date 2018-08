Wiesbaden

Bewaffneter Raubüberfall auf Getränkemarkt: Täter flüchtig

21.08.2018, 05:34 Uhr | dpa

Ein Unbekannter hat mit einer Pistole einen Getränkemarkt in Mainz überfallen. Der Mann habe den Markt am Montagabend betreten und eine schwarze Sturmhaube übergezogen, teilte die Polizei mit. Anschließend bedrohte er mit der Waffe eine Kassiererin und forderte das Bargeld aus der Kasse. Wie viel Geld er erbeuten konnte, war zunächst unklar. Trotz eines großen Polizeieinsatzes war der Täter noch am späten Abend auf der Flucht.