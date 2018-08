Harsewinkel

Seniorin stirbt nach Auffahrunfall

21.08.2018, 06:23 Uhr | dpa

Nach einem Verkehrsunfall in Harsewinkel (Kreis Gütersloh) ist eine Frau an ihren schweren Verletzungen gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war es am Montagnachmittag zu einem Auffahrunfall mit mehreren Fahrzeugen gekommen. Dabei wurden ein 84-jähriger Autofahrer und seine gleichaltrige Beifahrerin schwer verletzt. Kurze Zeit später starb die Seniorin im Krankenhaus. Zwei Kinder in einem anderen Wagen wurden bei dem Unfall leicht verletzt.