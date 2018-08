Aukrug

Holzkuh "Gerda Muh" seit Wochen Gesprächsthema in Homfeld

21.08.2018, 07:09 Uhr | dpa

Seit Wochen sind die Landwirtschaft, das Konsumverhalten und eine Holzkuh namens "Gerda Muh" Gesprächsthema in Aukrug (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Mit der ungewöhnlichen Aktion will ein Aktionskünstler zugleich der Dorfgemeinschaft Impulse geben. "Ich habe alles erreicht, was ich wollte. Sogar ein bisschen mehr", sagt der Mann, der unerkannt bleiben will, der Deutschen Presse-Agentur. Die Holzkuh solle zu Diskussionen über dörfliches Leben und Miteinander, Landwirtschaft, Tierhaltung, das Konsumverhalten sowie den Umgang mit der Natur anregen.

Seine Konstruktion hat nicht nur eine E-Mail-Adresse und Ansichten zur Haltung von Kühen und dem Miteinander im Dorf in einem Begleitschreiben, sondern auch Getränke und Snacks dabei. Noch bis zum Herbst soll die Holzkuh in den Gärten stehen und einen Anlass zum geselligen Zusammensein und der Diskussion sein.