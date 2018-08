Lauterbach (Hessen)

Anhänger macht sich selbstständig: Lkw krachen zusammen

21.08.2018, 09:02 Uhr | dpa

Bei einem schweren Unfall in Lauterbach im Vogelsberg sind zwei Lastwagen zusammengestoßen. Ein Mensch sei dabei im Führerhaus eingeklemmt worden, teilte die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen hatte sich in einer Kurve offenbar der Anhänger eines der Lastwagen gelöst und quer gestellt. Der Fahrer des entgegenkommenden Lkw habe nicht mehr bremsen können und sei mit seinem Laster in den Anhänger gekracht. Die Straße musste für die Rettungsarbeiten gesperrt werden.