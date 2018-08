Grimmen

Wohnungsfirma-Verkauf: Grimmener Sondersitzung verschoben

21.08.2018, 09:04 Uhr | dpa

Die Stadtvertreter in Grimmen (Kreis Vorpommern-Rügen) haben die Sondersitzung zum umstittenen Verkauf ihres kommunales Wohnungsunternehmens verschoben. Die nicht öffentliche Tagung soll nun erst am 6. September stattfinden, eine Woche später als geplant. Das habe der Hauptausschuss am Vorabend beschlossen, sagte ein Sprecher der Stadt am Dienstag.

Die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (GWG) mbH Grimmen ist der größte Vermieter in der ehemaligen Kreisstadt. Sie hat durch alte Kredite millionenschwere Belastungen, unter anderem wegen Sanierungen von Plattenbauten in den 1990er Jahren, und verzeichnet einen Leerstand von 13 Prozent. Der Verband Norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW), dessen Spitze auch in Grimmen war, hatte die Verkaufspläne von Bürgermeister Benno Rüster (CDU) scharf kritisiert. Zudem läuft ein Bürgerbegehren, um den Plan zu stoppen.

VNW-Direktor Andreas Breitner sprach von "grundsätzlich falschen und unsinnigen Plänen". Die Stadt würde jegliche Möglichkeit aufgeben, aktiv für bezahlbaren Wohnraum zu sorgen. Breitner schlug ein Treffen aller Beteiligten, einschließlich der Banken und Vertreter der Landesregierung, vor. So könne ein "Flensburger Weg" möglich sein. Dort hatte ein Selbsthilfe-Bauverein e.G. 2006 die kommunale Wohnungsgesellschaft mit rund 4800 Wohnungen gekauft.