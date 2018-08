Bad Lausick

Vorfahrt missachtet: 34-jährige Autofahrerin schwer verletzt

21.08.2018, 09:12 Uhr | dpa

Eine 41 Jahre alte Autofahrerin hat in Ballendorf bei Bad Lausick (Landkreis Leipzig) die Vorfahrt missachtet und ist mit dem Auto einer 34-Jährigen zusammengestoßen. Die 34-Jährige wurde bei dem Unfall am Montagnachmittag schwer verletzt, wie eine Sprecherin der Polizei Leipzig am Dienstag mitteilte. Das Auto der 41-jährigen Unfallverursacherin überschlug sich, sie wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von 30 000 Euro.