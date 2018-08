Berlin

80 Kilometer pro Stunde zu schnell: Raser auf A100 gestoppt

21.08.2018, 09:19 Uhr | dpa

Die Polizei hat einen Raser auf der Autobahn 100 aus dem Verkehr gezogen, der 80 Kilometer pro Stunde zu schnell unterwegs war. Der 27-jährige Fahrer war am Montag mit seinem Wagen mit Tempo 140 auf der A100 zwischen Innsbrucker Platz und Kaiserdamm unterwegs, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Erlaubt waren an der Stelle 60 Kilometer pro Stunde. Dem 27-Jährigen drohen nun zwei Punkte in Flensburg, drei Monate Fahrverbot und ein Bußgeld von über 1300 Euro.