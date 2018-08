Darmstadt

Wegen Wasserrohrbruch: Baukran droht auf Häuser zu stürzen

21.08.2018, 10:43 Uhr | dpa

Wegen eines Wasserrohrbruchs hat die Feuerwehr acht Wohnhäuser in Darmstadt geräumt. Die Straße, auf der auch ein Baukran stand, sei mit Wasser unterspült gewesen, sagte eine Sprecherin der Polizei am Dienstag. Weil die Gefahr am Montagabend bestand, dass der Kran auf die anliegenden Häuser stürzt, hätten die Anwohner die Gebäude verlassen müssen. Die Straße wurde gesperrt. Anschließend sei das Wasser von Einsatzkräften der Feuerwehr und des Technischen Hilfswerks abgestellt und der Kran abgebaut worden. Schließlich konnten die Anwohner in ihre Häuser zurückkehren. Die Straßensperrung wurde am Dienstagmorgen aufgehoben.