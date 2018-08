Föritz

Funken entzünden Eimer: Firmen-Mitarbeiter verletzt

21.08.2018, 11:07 Uhr | dpa

Beim Versuch, ein Feuer in einem Metallbauunternehmen zu löschen, hat sich ein 25-jähriger Mitarbeiter in Föritztal (Landkreis Sonneberg) Brandverletzungen an der Hand zugezogen. Vermutlich sei Funkenflug bei Schleifarbeiten die Ursache, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Funken sollen einen Plastikeimer entzündet haben, dann habe das Feuer auf eine Wand übergegriffen. Der am Montag entstandene Schaden soll etwa 10 000 Euro betragen.