Rostock

DGB fordert faire Löhne für Mitarbeiter der Tourismusbranche

21.08.2018, 12:20 Uhr | dpa

Köche, Kellner und Zimmermädchen profitieren nach Einschätzung des Deutschen Gewerkschaftsbundes bislang zu wenig vom Tourismusboom in Mecklenburg-Vorpommern. "Das Gastgewerbe im Norden macht gute Geschäfte, aber es verspielt die Zukunft, wenn die Arbeitsbedingungen nicht deutlich besser werden. Der Boom der Branche muss in Euro und Cent auch bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ankommen", forderte DGB-Nord-Vize Ingo Schlüter am Dienstag in Schwerin.

Er reagierte damit auf die am Vortag veröffentlichte Halbjahresbilanz der Tourismusbranche und den für 2018 erwarteten Gästerekord. Dabei war allerdings auch deutlich geworden, dass der Fachkräftemangel zunehmend zum Problem in der Branche wird. Ohne humane Arbeitsbedingungen und Tariflöhne würden aber immer mehr Stellen unbesetzt bleiben, mahnte Schlüter.