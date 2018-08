Passau

Frau soll Mann bei Polizei abholen: Beide unter Drogen

21.08.2018, 12:30 Uhr | dpa

Ein positiv auf Drogen getesteter Mann hat in Passau ausgerechnet eine ebenfalls unter Drogen stehende Frau darum gebeten, ihn von der Polizei abzuholen. Der 28-Jährige Mann war zuvor am Montag zum Polizeirevier gefahren, um eine Verkehrsunfallflucht anzuzeigen. Dabei machte er den Eindruck, dass er unter Drogen stand, wie die Beamten am Dienstag mitteilten. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest bestätigte die Annahme. Die 37-jährige Bekannte sollte den Mann daraufhin nach Hause fahren. Aber auch sie war nicht fahrtüchtig und fuhr dennoch unter Drogeneinfluss zu der Polizeistelle. Somit wurde beiden die Weiterfahrt verboten.