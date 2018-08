Ulm

Von der Leyen: Bei Verbündeten für Ulmer Kommando werben

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) will ihre internationalen Amtskollegen dazu bewegen, mehr Personal ins Multinationale Kommando Operative Führung in Ulm zu entsenden. Das sagte die Ministerin bei einem Besuch des Kommandos in der Wilhelmsburgkaserne in Ulm am Dienstag. Nach Angaben der Bundeswehr sind in dem Kommando, das Nato-, UN- und EU-Operationen mit bis zu 60 000 Streitkräften koordinieren kann, derzeit nur 33 von 165 vorgesehenen Plätzen mit ausländischen Soldaten besetzt.

Das liege vor allem daran, dass auch die Streitkräfte verbündeter Nationen Schwierigkeiten hätten, genug Fachpersonal zu finden, sagte von der Leyen. Außerdem sei die Besetzung der Plätze in Ulm freiwillig. Die Einrichtung des neuen Nato-Hauptquartiers für schnelle Truppen- und Materialtransporte (JSEC) werde die Attraktivität des Standorts Ulm allerdings "deutlich erhöhen", da es zusätzliche Expertise des Atlantikbündnisses nach Ulm bringe. "Insofern ist das eine riesen Chance für das multinationale Kommando hier in Ulm".

Ab 2021 soll JSEC voll einsatzfähig sein. Auch für die anderen Anlagen der Bundeswehr kündigte von der Leyen Investitionen an. Mehr als 200 Millionen Euro werde der Bund in den kommenden Jahren in den Standort Ulm investieren. Das Geld solle unter anderem in das Bundeswehrkrankenhaus und die Infrastruktur der Wilhelmsburgkaserne fließen, sagte von der Leyen. "Ulm hat für uns Zukunft".