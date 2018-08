Lauterbach (Hessen)

Polizei fasst gesuchten Tankstellen-Randalierer

21.08.2018, 14:08 Uhr | dpa

Der Mann, der mit einer Schreckschusspistole im Vogelsbergkreis eine Mitarbeiterin und einen Kunden einer Tankstelle bedroht hatte, hat seine Tat gestanden. Der 61-Jährige wollte sich nach seinem Rausschmiss aus der Tankstelle an den Mitarbeitern rächen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. In seiner Wohnung hätten die Beamten am Freitag auch die Waffe und die Kleidung gefunden, die er zur Tatzeit trug.

Der Mann war am späten Dienstagabend in der vergangenen Woche wegen seines Benehmens aus der Tankstelle in Lauterbach verwiesen worden, kam aber am selben Abend mit Strumpfmaske und Schreckschusswaffe zurück. Aus einiger Entfernung gab er mehrere Schüsse in Richtung einer Angestellten und eines Kunden ab. Nach der Wohnungsdurchsuchung am Freitag kam er wieder auf freien Fuß, ein genauer Tatbestand stand zunächst noch nicht fest.