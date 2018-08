Olbernhau

78 Jahre alter Fußgänger von Auto erfasst und getötet

21.08.2018, 14:08 Uhr | dpa

Ein 78 Jahre alter Fußgänger ist am Dienstag in Olbernhau (Erzgebirgskreis) überfahren worden. Der Mann war am Morgen beim Überqueren einer Straße von einem Auto erfasst worden, wie die Polizei mitteilte. Der 78-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.