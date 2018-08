Darmstadt

Vorbereitungen für Mathildenhöhe als Welterbe laufen

21.08.2018, 14:10 Uhr | dpa

Darmstadt bereitet sich intensiv auf die Bewerbung der Mathildenhöhe als Unesco-Welterbe vor. Die Wissenschaftsstadt und das Landesamt für Denkmalpflege in Wiesbaden arbeiteten derzeit gemeinsam mit Hochdruck an der Fertigstellung des sogenannten Nominierungsdossiers und eines Managementplans, teilte die Stadt auf Anfrage mit. Beide Dokumentationen müssten als Antragsunterlagen der Unesco in Paris bis Ende September digital auf Englisch vorgelegt werden.

Die endgültigen umfangreicheren Antragsunterlagen sollen im Dezember in gedruckter Form dem Auswärtigen Amt in Berlin übergeben werden. Dieses müsse sie dann bis spätestens zum 1. Februar 2019 als deutschen Beitrag im Nominierungsverfahren zur Anerkennung als Welterbe an die Unesco weiterleiten. Die Kultusministerkonferenz hatte die "Stadtkrone" 2014 auf die nationale Vorschlagsliste von Kultur- und Naturdenkmälern für das Welterbekomitee gesetzt. Im Sommer 2020 entscheidet das Welterbekomitee, ob die Mathildenhöhe auf die Unesco-Liste kommt.