Wilgartswiesen

Deutliche Abkühlung zum Wochenende erwartet

21.08.2018, 14:22 Uhr | dpa

Ende dieser Woche wird es deutlich kühler in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Der Deutsche Wetterdienst sagte am Dienstag einen Rückgang auf 18 bis 24 Grad voraus. Doch zunächst bleibt es am Mittwoch und Donnerstag noch hochsommerlich warm. Die Temperaturen liegen am Mittwoch zwischen 27 Grad im Bergland und 33 Grad in der Pfalz, am Donnerstag wird es einen Hauch kühler. Vereinzelt kann es ab Donnerstag schauern und gewittern. Ob sich der Sommer in der kommenden Woche zurückmelden wird, ist noch unklar. Bislang gehen die Meteorologen von einem freundlichen Wetter mit Temperaturen zwischen 20 und 27 Grad aus.