Bremen

Polizei nimmt Verdächtigen nach Tötungsdelikt fest

21.08.2018, 15:12 Uhr | dpa

Mehr als drei Monate nach dem gewaltsamen Tod eines 70-Jährigen in Bremen hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Fahnder setzten den 40-Jährigen am Hamburger Hauptbahnhof fest. Er habe die Tat bereits zum Teil gestanden, teilte die Bremer Polizei am Dienstag mit. Er ließ sich am Montag widerstandlos abführen und sitzt zurzeit in Hamburg in Untersuchungshaft. Der Verdächtige soll Anfang Mai einen 70-Jährigen in Bremen niedergeschlagen haben. Dieser starb später im Krankenhaus. Die Polizei suchte mit Plakaten und Flyern nach dem unbekannten Täter. Die Staatsanwaltschaft lobte eine Belohnung von 1000 Euro aus. Hinweise aus der Bevölkerung brachten die Ermittler schließlich auf die Spur des 40-Jährigen.