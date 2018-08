Braunschweig

Eintracht hoffnungsvoll: "Wir stehen auf, wir machen weiter"

21.08.2018, 15:16 Uhr | dpa

An dieses Bild hat man sich in Braunschweig langsam gewöhnt. Der Schiedsrichter pfeift ein Spiel ab und die Spieler der Eintracht lassen sich enttäuscht auf den Rasen fallen. Seit mehr als fünf Monaten hat der Beinahe-Bundesligist des vergangenen Jahres kein Ligaspiel mehr gewonnen. Und auch im DFB-Pokal blieb das ersehnte Erfolgserlebnis am Montagabend aus. Das 1:2 (0:1) gegen den Erstliga-Club Hertha BSC könnte für längere Zeit so etwas wie ein Abschied vom "großen" Fußball gewesen sein. Denn nach dem missratenen Saisonstart in der 3. Liga sieht es nicht so aus, als würde diese völlig neuformierte Braunschweiger Mannschaft schnell in den Profifußball zurückkehren.

"Wir stehen auf, wir machen weiter - und wir wollen an das anknüpfen, was wir heute spielerisch gezeigt haben", sagte Felix Burmeister dem NDR nach der starken Leistung gegen Berlin. Das zeigt: Für die schwierige Situation der Eintracht gibt es mindestens zwei Lesarten.

Alle Spieler und Verantwortlichen des Vereins betonen immer wieder: Es ist nur eine Frage der Zeit, bis dieses radikal veränderte Team zusammenwachsen und das System des neuen Trainers Henrik Pedersen verinnerlichen wird. "Wir haben eine super Mannschaft. Wir haben zwar heute leider wieder nicht gewonnen, aber wir sind als Team wieder gewachsen", sagte David Sauerland am Montagabend.

Auch Pedersen selbst erklärte: "Dieses Spiel war gut für uns, wir haben in diesen 90 Minuten viel gelernt. Ich bin enttäuscht über das Ergebnis, aber sehr, sehr stolz auf meine Jungs."

Das Problem ist nur, dass in der Praxis nicht immer funktioniert, was sich die Braunschweiger Verantwortlichen in der Theorie ausmalen. Das war schon in der vergangenen Saison so, als einer der Hauptgründe für den unerwarteten Zweitliga-Abstieg in der völlig ambitionslosen und missglückten Transferpolitik des Sommers zu finden war.

Auch in diesem Jahr wollte man eigentlich den hochveranlagten Stürmer Suleiman Abdullahi für etwa eine Million Euro verkaufen, da der Nigerianer in der 3. Liga nicht eingesetzt werden darf und auf diesem Weg wenigstens ein bisschen die finanziellen Folgen des Abstiegs abfedern sollte. Am Dienstag dann blieb der Eintracht nichts anderes mehr übrig, als den 21-Jährigen zunächst für ein Jahr an den 1. FC Union Berlin auszuleihen. Der langjährige Zweitliga-Rivale sicherte sich zwar für die Zeit danach eine Kaufoption auf Abdullahi. Eine Million Euro für einen Spieler zahlen, den der abgebende Verein nicht einsetzen darf - das wollten die Unioner aber natürlich nicht.

Und so bleibt der große Umbruch der Eintracht auch in diesem Jahr ein großes Risiko. Von den bislang 18 neuen Spielern kannte nur einer vorher die 3. Liga (Burmeister). Und bis sich dieses Team gefunden hat, könnte es für den Wiederaufstieg längst zu spät sein. "Wir sehnen uns jetzt nach einem Sieg in der Liga. Und ich bin optimistisch, dass das am Sonntag gelingen kann", sagte Mittelstürmer Philipp Hofmann. Dann heißt der nächste Gegner Fortuna Köln.