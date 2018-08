Soltendieck

Mutter und drei Kinder bei Unfall schwer verletzt

21.08.2018, 15:25 Uhr | dpa

Eine Mutter mit ihren drei kleinen Kindern ist bei einem Unfall bei Soltendieck im Kreis Uelzen schwer verletzt worden. Die 23-Jährige kam nach Angaben der Polizei vom Dienstag mit ihrem Auto in einer Kurve ins Schleudern, überschlug sich mehrfach und krachte gegen einen Baum. Sie und ihre Kinder im Alter zwischen zwei und fünf Jahren wurden nach dem Crash am Montag mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.