Berlin

Fußgängerin bei Verkehrsunfall gestorben

21.08.2018, 15:30 Uhr | dpa

Bei einem Verkehrsunfall ist in Berlin eine Fußgängerin getötet worden. Beteiligt an dem Unfall am Dienstagmittag auf der Kreuzung Hauptstraße und Dominicusstraße in Schöneberg war auch ein Lastwagen. Über den genauen Ablauf gebe es aber noch keine Informationen, sagte eine Polizeisprecherin. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.