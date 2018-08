Wiesbaden

Minister: Weitere beitragsfreie Kita-Stunden möglich

21.08.2018, 15:43 Uhr | dpa

Hessens Sozialminister Stefan Grüttner (CDU) hat eine mögliche Ausweitung bei den beitragsfreien Stunden in Kitas in Aussicht gestellt. "Wir werden diesen Weg weitergehen, sobald das Geld für weitere Schritte im Haushalt zur Verfügung steht", sagte er am Dienstag im Landtag in Wiesbaden. "Es macht doch keinen Sinn, heute Schulden zu machen, um Eltern noch mehr zu entlasten, um dann deren Kindern und Kindeskindern diese Lasten wieder auf den Rücken zu packen."

Seit ersten August ist für alle Kinder ab drei Jahren die Betreuung für sechs Stunden am Tag kostenfrei. Davon profitierten Familien schon jetzt erheblich, betonte Grüttner. "Frankfurt kann die Beiträge gänzlich erlassen und viele Städte und Gemeinden haben bereits öffentlich die Summen genannt, die Familien jeden Monat sparen werden." Das Land unterstütze die Kommunen zuverlässig bei ihrer Aufgabe.

419 Kommunen hätten inzwischen einen Antrag auf Beitragsfreistellung gestellt, erläuterte der Minister. Die übrigen vier wollten dies in den nächsten Tagen noch tun. Städte und Gemeinden bekommen vom Land einen Pauschalbetrag für jedes dort gemeldete Kind.