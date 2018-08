Gießen

Häftling soll Beamte mit Glasscherben angriffen haben

21.08.2018, 15:47 Uhr | dpa

Das Landgericht in Gießen. Foto: Marius Becker/Archiv (Quelle: dpa)

Ein Häftling muss sich vor dem Landgericht Gießen wegen versuchten Mordes an Justizvollzugsbeamten verantworten. Weil der 64-Jährige als gefährlich gilt, begann der Prozess am Dienstag unter hohen Sicherheitsvorkehrungen, wie ein Gerichtssprecher berichtete. Der Angeklagte soll die Beamten mit Glasscherben angegriffen und damit auf Kopf und Oberkörper gezielt haben. Der Mann ging laut Anklage zunächst im Juni 2017 in der Justizvollzugsanstalt Butzbach auf einen Bediensteten los. Nach der Attacke wurde der 64-Jährige ins Gefängnis nach Schwalmstadt verlegt, wo er abermals einen Beamten angegriffen haben soll. Verletzt wurde aber niemand.

Der Angeklagte räumte die Vorwürfe ein, wie der Gerichtssprecher weiter mitteilte. Der Mann sitzt eine lebenslange Freiheitsstrafe ab. Zudem hatten Richter Sicherungsverwahrung angeordnet.