Mainz

Notfallmelder sollen an Schulen getestet werden

21.08.2018, 16:54 Uhr | dpa

An voraussichtlich drei Ludwigshafener Schulen sollen Notfallmeldesysteme etwa für Amokläufe getestet werden. Das Innenministerium beauftragte nach eigenen Angaben vom Dienstag das Landeskriminalamt (LKA) mit dem Pilotprojekt, das gemeinsam mit der Stadt Ludwigshafen laufen soll. Zuvor hatte die "Allgemeine Zeitung" aus Mainz darüber berichtet.

In den Ludwigshafener Pilotschulen sollen sogenannte Notfall-Gefahren-Reaktionssysteme (NGRS) installiert werden, mit deren Hilfe schnell eine Meldung beispielsweise an die Polizei abgegeben werden kann. Der Vorteil ist laut Ministerium, dass das System eine sichere Erstmeldung abgibt und die Polizei bei einem Notfall schnell reagieren und Einsatzkräfte schicken kann. Wann es in den einzelnen Schulen konkret losgeht, ist noch nicht klar, laut Ministerium läuft zurzeit die Abstimmung der Beteiligten.

Das Pilotprojekt soll Erfahrungen mit solchen NGRS sammeln, die künftig in landesweit abgestimmte Standards einfließen sollen. Auf Basis dieser Standards sollen Schulträger - also in der Regel Kommunen oder Kirchen - Notfall- und Gefahren-Reaktionssysteme einführen können. Grundsätzlich ist der Träger einer Schule dafür verantwortlich, ob ein solches System benutzt wird.