Bremen

Ex-Vizekanzler Rösler im Aufsichtsrat der Jacobs University

21.08.2018, 16:57 Uhr | dpa

Der frühere Vizekanzler und Bundesminister Philipp Rösler (45) gehört dem neuen Aufsichtsrat der privaten Jacobs University in Bremen an. In dem Kontrollgremium sitzen 14 Mitglieder, darunter auch Wirtschaftssenator Martin Günthner (SPD) für die Stadt Bremen, wie die englischsprachige Hochschule am Dienstag mitteilte. Das Kontrollgremium war am Montag erstmals zusammengetreten. Rösler war von 2011 bis 2013 Vize-Kanzler, Bundeswirtschaftsminister und Vorsitzender der FDP. Von 2009 bis 2011 war er Bundesgesundheitsminister im Kabinett von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).