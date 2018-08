Berlin

BR Volleys hadern mit schwieriger Saisonvorbereitung

21.08.2018, 17:01 Uhr | dpa

Die Berlin Volleys hadern mit ihren Vorbereitungen auf die kommende Bundesligasaison. "Wir haben zur Zeit mehr Trainer als Spieler zur Verfügung", klagte der neue Chefcoach Cedric Enard am Dienstag bei einer Pressekonferenz des deutschen Volleyball-Meisters. Gerade einmal drei Spieler (Sebastian Kühner, Adam White und Neuzugang Samuel Tuia) konnte der vierköpfige Betreuerstab beim Trainingsstart am Montag begrüßen.

An der misslichen Personallage wird sich so bald nichts ändern. Alle anderen Akteure des insgesamt zwölfköpfigen Kaders befinden sich noch bei ihren Nationalmannschaften zur Vorbereitung auf die am 10. September beginnende WM in Italien und Bulgarien. Sie werden erst nach und nach bei ihrem Verein eintreffen. Als nächste Spieler werden in der zweiten September-Woche Egor Bogachev sowie die beiden Zugänge Jan Zimmermann und Moritz Reichert bei den BR Volleys erwartet.

"Es kann nicht sein, dass der Weltverband fast vier Monate für die Nationalmannschaften in Anspruch nimmt. Ich weiß nicht, wo das noch hinführen soll", kritisierte Manager Kaweh Niroomand. Bei seinen Bedenken befindet er sich in guter Gesellschaft: "Es hat schon viele Proteste gegeben, um auf den Weltverband einzuwirken, damit er mehr Rücksicht auf die Interessen der Vereine nimmt."

Auch Cedric Enard wird nach nur zwei Tagen am Mittwoch Berlin wieder verlassen und zu seinem Job als Assistenztrainer der französischen Nationalmannschaft zurückkehren. Am 3. September kommt er noch einmal nach Berlin, aber auch nur für drei Tage. Komplett seine Arbeit aufnehmen wird er voraussichtlich erst Ende September oder Anfang Oktober, also erst rund 14 Tage vor dem Bundesligastart. Dabei gilt es, bei den BR Volleys immerhin sieben Neuzugänge zu integrieren. "Ich denke, wir brauchen rund einen Monat, um als Team zusammnenzuwachsen", sagte Enard.

Längere Zeit fehlen wird hingegen Georg Klein. Der Mittelblocker musste wegen eines Innenbandanrisses im rechten Knie, zugezogen beim Beachvolleyball-Training, operiert werden. "Er wird erst Anfang bis Mitte Dezember wieder einsatzbereit sein", sagte Niroomand.