Prötzel

36-jähriger Motorradfahrer bei Unfall tödlich verletzt

21.08.2018, 18:24 Uhr | dpa

Ein Motorradfahrer ist auf einer Landstraße in der Nähe von Wriezen (Märkisch-Oderland) bei einem Unfall tödlich verletzt worden. Der 36-Jährige sei am Dienstag auf der Landesstraße 35 zwischen Haselberge und Frankenfelde aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gestürzt, berichtete ein Sprecher des Lagezentrums. Der 36-Jährige starb noch am Unfallort. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.