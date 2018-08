Magdeburg

44-Jähriger soll eigene Wohnung angezündet haben: Haftbefehl

21.08.2018, 18:26 Uhr | dpa

Ein 44 Jahre alter Mann soll in Magdeburg in seiner Wohnung ein Feuer gelegt und so einen Mehrfamilienhaus-Brand riskiert haben. Der Verdächtige sitzt wegen schwerer Brandstiftung in Untersuchungshaft, wie ein Polizeisprecher am Dienstagabend sagte. Kurz zuvor hatte ein Richter Haftbefehl erlassen. Am Montagabend hatten Nachbarn die Rettungskräfte alarmiert, weil sie den Alarm eines Brandmelders hörten.

Die Feuerwehr musste die verschlossene Tür zur verlassenen Wohnung des 44-Jährigen aufbrechen. Dort breiteten sich die Flammen von einer Kommode bereits auf Decke und Wände aus. Nach Polizeiangaben kam der Verdächtige während des Löschens zu seiner Wohnung und gab an, bei Nachbarn gewesen zu sein. Da er im Verdacht stand, das Feuer gelegt zu haben, wurde er festgenommen. Er ist bereits wegen ähnlicher Vorwürfe polizeibekannt.